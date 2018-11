Van der Poel wint eerste Ambiancecross

Mathieu van der Poel heeft de eerste editie van de Ambiancecross in het Belgische Wachtebeke gewonnen. Zonder heel diep te gaan liet de 23-jarige Van der Poel de Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout negen seconden achter zich.

Toen de wedstrijd tien minuten onderweg was kwam Van der Poel ten val bij het springen over balken, maar hij herstelde zich knap. Hij haakte snel aan bij Vanthourenhout en Van Aert en reed halverwege de wedstrijd weg. Wout van Aert, die op dezelfde plek als Van der Poel ook viel, werd derde op 28 seconden van de uiteindelijke winnaar. Toon Aerts finishte als zesde en David van der Poel was op de zevende plek de tweede Nederlander.

Zondag staat voor voor de ongenaakbare Van der Poel de wereldbekerwedstrijd van Koksijde op het programma. Deelname komt na zijn val niet in gevaar, aldus Van der Poel. ,,Het kwam doordat Wout van Aert voor mij reed en sprong. Het is knap dat hij dat doet want de balken lagen hier niet makkelijk. Maar hij ging iets trager dan ik had ingeschat. En ik had geen momentum meer om over die tweede balk te komen”, zei Van der Poel. ,,Het was een leuke nieuwe cross. De wei lag wel heel slecht. Het hobbelde heel hard.”