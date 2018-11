Verstappen vierde in laatste training

Max Verstappen heeft de vierde tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. De 21-jarige Nederlander moest met zijn Red Bull ruim een halve seconde (0,571) toegeven op de Brit Lewis Hamilton.

De Britse Mercedes-coureur kwam op het circuit van Yas Marina tot een tijd van 1.37,176 en was daarmee 0,288 sneller dan de Fin Kimi Räikkönen in zijn Ferrari. Sebastian Vettel zette in de andere Ferrari de derde tijd neer. Verstappen kwam tot 1.37,747 en troefde daarmee nog Valtteri Bottas en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo af.

Ricciardo zag in de slotfase van de training zijn Red Bull stilvallen.