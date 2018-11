Alonso neemt afscheid met strafpunten

Fernando Alonso heeft afscheid genomen van de Formule 1 met drie strafpunten voor roekeloos rijden. De Spanjaard was zo wanhopig op zoek naar 1 WK-punt in zijn allerlaatste race in de koningsklasse, dat hij een aantal keren van de baan raakte in zijn jacht op de tiende plaats. Het lukte de coureur van McLaren niet de Deen Kevin Magnussen voorbij te rijden, waardoor hij op de elfde plaats finishte.

Alonso was zeventien seizoenen een spraakmakend gezicht in de Formule 1. Na zijn hoogtijdagen bij Renault en Ferrari koos de Spanjaard in 2015 voor een nieuw avontuur bij McLaren. Die overgang liep uit op vier moeizame seizoenen met veel uitvalbeurten en vooral gevechten in de achterhoede.

Alonso genoot met volle teugen van zijn laatste race. ,,Ik bewaar niets dan goede herinneringen aan de Formule 1. Het was een prachtige reis, ook die laatste moeilijke jaren. Ik had nooit verwacht zo succesvol te zijn”, zei de 37-jarige Spanjaard, die twee keer wereldkampioen werd (2005 en 2006) en 32 keer een grand prix won.