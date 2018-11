Butter en Vastenburg pakken ticket EK cross

Michel Butter en Jip Vastenburg hebben zich in de Warandeloop verzekerd van een ticket voor de Europese kampioenschappen veldlopen over twee weken in Safaripark Beekse Bergen. De twee atleten verdienden hun startbewijs door als beste Nederlander te eindigen in de Warandeloop.

Butter liep in de 10,3 kilometer lange cross bij de mannen naar de zesde plaats, Vastenburg finishte als tweede in de 8,3 kilometer lange cross bij de vrouwen. De jaarlijkse veldloop in Tilburg had voor de gelegenheid het parcours al verlegd naar de Beekse Bergen.

Butter liep in oktober nog de marathon van Amsterdam en veroverde daar de Nederlandse titel. Hij nam na die wedstrijd even rust en stoomde zich klaar voor de Warandeloop. Hij liep sterk mee in het internationale veld. De jonge Italiaan Yemaneberhan Crippa won in 29.23, Butter kwam 25 seconden later over de meet. Vastenburg moest alleen de Zwitserse Fabienne Schlumpf voor zich dulden.