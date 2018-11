‘Donuts’ van Hamilton, Vettel én Alonso

Lewis Hamilton eindigde het seizoen waarin hij zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde in stijl met zijn elfde overwinning van het jaar. De Brit van Mercedes vierde na afloop van de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn zege met nummer twee Sebastian Vettel van Ferrari en de afscheid nemende Fernando Alonso van McLaren. Het drietal trakteerde de fans op circuit Yas Marina op zogeheten ‘donuts’: met ronkende motor en rokende banden rondjes draaien om de as van hun auto.

,,Het was een eer en voorrecht met Sebastian te vechten om de wereldtitel. Er staat zo veel druk op ons, maar we doen allemaal ons best, ook al hebben we onze tekortkomingen”, zei de kampioen van Mercedes, die het WK won met een recordaantal van 408 punten. Hij won liefst 51 van de laatste 100 races en staat op 73 GP-overwinningen totaal.

Vettel begon het jaar nog sterk, maar gedurende het seizoen raakte de Duitser steeds verder achter bij Hamilton. ,,Hij is de verdiende kampioen. Het was een lastig jaar, maar we komen volgend jaar sterker terug”, zei Vettel.