Durant leidt Warriors naar nipte zege

In de Amerikaanse basketbalcompetitie heeft Golden State Warriors een benauwde overwinning geboekt. De titelverdediger, nog altijd zonder de geblesseerde sterspeler Stephen Curry, versloeg voor eigen publiek Sacramento Kings met 117-116. Kevin Durant blonk uit bij de thuisploeg met 44 punten waarvan 17 in het laatste kwart. Klay Thompson (31 punten) zorgde met amper 6 seconden op de klok voor de winnende layup.

Voor de Warriors was het de tweede thuiszege in twee dagen. Op vrijdag werd Portland Trail Blazers met 125-97 ingerekend. Dat was de eerste overwinning na een serie van vier nederlagen.

San Antonio Spurs verloor voor de zesde keer in de laatste acht duels. Milwaukee Bucks was voor eigen publiek met 135-129 te sterk. Giannis Antetokounmpo was bij de thuisploeg van grote waarde met 34 punten, 18 rebounds en 8 assists.

Denver Nuggets boekte de derde zege in vier dagen. Oklahoma City Thunder ging in eigen stadion met 98-105 onderuit. Jamal Murray had met 22 punten, 8 rebounds en 8 assists een groot aandeel in de overwinning.