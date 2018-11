Eindzege vierdaagse voor schaatsster Schouten

Irene Schouten heeft op overtuigende wijze de Trachitol Trophy op haar naam geschreven. De 26-jarige schaatsster van Team Royal A-ware won zondag in Sportcentrum Kardingen in Groningen de vierde en laatste wedstrijd. Schouten was ook al de beste in de eerste drie races, in Breda, Hoorn en Utrecht.

In Groningen ontstond halverwege de wedstrijd een kopgroep van negentien rijdsters. Schouten maakte het in de sprint op overtuigende wijze af. ,,Ik voelde me nog vrij goed, ik moest alleen de juiste weg vinden om uit het groepje te komen”, zei ze na afloop.

Bij de mannen leverde de vierde en laatste wedstrijd een overwinning op voor Simon Schouten, de broer van Irene. Sjoerd den Hertog werd tweede, Frank Vreugdenhil derde. De eindzege in het klassement is voor Evert Hoolwerf, die twee van de vier wedstrijden (in Breda en Hoorn) won. Crispijn Ariëns eindigde als tweede in de stand en Simon Schouten werd derde.

De schaatsvierdaagse keerde dit jaar, na een tijdje weg te zijn geweest, terug op de kalender.