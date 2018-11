Golfster Van Dam boekt weer zege in Spanje

Golfster Anne van Dam heeft haar tweede toernooizege van dit jaar geboekt en opnieuw was het in Spanje. Na een overtuigende overwinning in het Barcelona Open in september was de Arnhemse prof nu veruit de sterkste in het Andulasië Open in Marbella. Ze eindigde met een slotronde van 70 slagen op 271 slagen totaal, 13 onder par.

Het slottoernooi van de Europese vrouwentour had nogal wat vertraging opgelopen door regenbuien, waardoor Van Dam zondag eerst nog zeven holes uit de derde ronde moest afmaken. De Nederlandse deed dat uit de kunst en verstevigde met een ronde van 66 slagen ( 5 onder par) zelfs haar koppositie.

Met vier slagen voorsprong op titelverdedigster Azahara Muñoz begon Van Dam op golfbaan La Quinta aan de laatste ronde. Ze eindigde met drie slagen minder dan de Spaanse.

Van Dam speelt volgend jaar voornamelijk op de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Ze veroverde eerder deze maand in een acht dagen durend kwalificatietoernooi een speelkaart voor het hoogste profniveau.