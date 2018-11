Goud voor vrouwenploeg op teamsprint

De Nederlandse vrouwenploeg heeft bij de wereldbeker schaatsen in Tomakomai met miniem verschil goud veroverd op de teamsprint. Het drietal van Oranje finishte na drie ronden in een tijd van 1.32,10. Tegenstander Italië gaf 0,02 seconde toe en eindigde als tweede (1.32,12). Canada reed de derde tijd: 1.32,81.

Namens Nederland verschenen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs. Vorige week pakte Oranje brons op dit onderdeel, dat dit seizoen bij de WK afstanden in februari in Inzell voor de eerste keer wordt verreden. De Jong verving Femke Beuling op het buitenijs in Tomakomai.