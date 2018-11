Goud voor Zonderland op rek bij WB in Cottbus

Epke Zonderland heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Cottbus goud gewonnen op het onderdeel rekstok. De wereldkampioen kwam tot een score van 14.866 punten. Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, eindigde met 14.733 als tweede. Het brons ging naar de Japanner Hidetaka Miyachi (14.533). Bart Deurloo kwam met een score van 14.300 punten tot de vierde plaats.

In Duitsland turnde Zonderland twee combinaties. Hij startte met de Cassina-Kovacs en turnde later nog de Kolman-Gaylord 2. Ook Deurloo turnde in Cottbus een combinatie in zijn oefening: de Cassina gevolgd door de Kovacs.

Zaterdag won Casimir Schmidt al zilver op het onderdeel vloer.