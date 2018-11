Hülkenberg ongedeerd na dubbele koprol

De Duitse autocoureur Nico Hülkenberg is in de eerste ronde van de Grote Prijs van Abu Dhabi nogal spectaculair over de kop gevlogen in zijn Renault. Hij werd in een bocht aangetikt door de Haas van Romain Grosjean, maakte een dubbele buiteling en kwam vervolgens ondersteboven tot stilstand tegen de vangrails.

Hülkenberg kon niet op eigen kracht uit de cockpit komen en raakte lichtelijk in paniek. ,,Ik hang hier ondersteboven en er is vuur. Haal me hieruit”, riep hij over de teamradio.

Baanpersoneel schoot snel te hulp en rolde de kapotte Renault terug op vier wielen. De coureur stapte vervolgens ongedeerd uit het wrak.