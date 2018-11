Luiten en Huizing in achterhoede

Joost Luiten en Daan Huizing zijn bij de World Cup voor golfteams in Australië in de achterhoede geëindigd. Het Nederlandse duo belandde met een slotrondje van 70 slagen op de gedeelde 24e plaats. Er deden 28 koppels mee aan het toernooi, waarbij de prijzenpot met 7 miljoen dollar (circa 6,2 miljoen euro) was gevuld.

Luiten en Huizing bleven in de afsluitende foursomes, waarbij beide spelers om de beurt met dezelfde bal spelen, twee onder par. Daardoor finishte het Nederlandse duo op een score van 289 slagen (+1).

De titel ging naar het Belgische tweetal Thomas Pieters/Thomas Detry. Het koppel hield op de laatste dag in Melbourne de leidende positie vast. Ze kwamen uit op een totaal van 265 slagen (-23). In het eindklassement hadden de winnaars een voorsprong van drie slagen op Marc Leishman en Cameron Smith uit Australië en Abraham Ancer en Roberto Diaz uit Mexico.

Voor België was het de eerste eindzege bij dit toernooi. Pieters (26) en Detry (25) mochten een winstpremie van 2,24 miljoen dollar onderling verdelen.