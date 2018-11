Schröder tweede in Jumping Indoor Maastricht

Springruiter Gerco Schröder heeft op de slotdag van Jumping Indoor Maastricht net naast de hoofdprijs gegrepen in de Grote Prijs. Hij was in de eerste omloop en de barrage foutloos met zijn schimmel Cognac Champblanc, maar in tijd een fractie langzamer dan de Ier Bertram Allen.

De jonge Kim Emmen verraste met de derde plaats. Ook zij sprong zonder fouten over de hindernissen, maar gaf in tijd iets meer toe dan Schröder op Allen. De Ier verdiende 33.000 euro met de winst.

Zeven combinaties wisten foutloos door de eerste omloop te komen en plaatsten zich voor de barrage. Emmen opende die finale op de rug van haar paard Delvaux met een vlotte foutloze ronde in 40,61 seconden. Allen overklaste de amazone uit Raamsdonk met een betere tijd: 38,99. Schröder deed een dappere poging onder de tijd van de Ier te duiken, maar hij kwam net te kort: 39,38.