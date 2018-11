Verrassende namen op ‘longlist’ Sportgala

Liefst zeventien mannen maken kans om volgende maand te worden gekozen tot Sportman van het Jaar. Op de lange lijst van kandidaten staan verrassende namen als schaker Anish Giri, biljarter Dick Jaspers en ook kickbokser Rico Verhoeven. De vakjury brengt de ‘longlist’ terug tot drie kandidaten, waarvan de namen op 2 december bekend worden gemaakt. Het Sportgala is op woensdag 19 december in Amsterdam.

Giri was op het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee lang op weg om Jan Timman op te volgen als laatste Nederlandse winnaar. Hij verloor in de tiebreak echter van wereldkampioen Magnus Carlsen. Jaspers veroverde in oktober voor de vierde keer de wereldtitel driebanden. Verhoeven verdedigde twee keer met succes zijn wereldtitel bij de zwaargewichten.

De winnaar van vorig jaar, Tom Dumoulin, is ook weer kandidaat. De Limburgse wielrenner eindigde zowel in de Giro als de Tour als tweede. De olympische schaatskampioenen Kjeld Nuis en Sven Kramer dingen vanzelfsprekend ook mee.

Bij de vrouwen ontbreekt de winnares van vorig jaar, atlete Dafne Schippers, op de lijst. Tot de veertien kandidaten voor de Sportvrouw van het Jaar behoren de olympische schaatskampioenen Carlijn Achtereekte, Jorien ter Mors, Esmee Visser, Ireen Wüst en shorttrackster Suzanne Schulting. Verder zijn onder anderen tennisster Kiki Bertens, wielrenster Anna van der Breggen, atlete Sifan Hassan en zeilster Carolijn Brouwer in de race. De lijst voor de Coach van het Jaar bestaat ook veertien kandidaten. Negen teams dingen mee naar de titel Sportploeg van het jaar en voor de Paralympisch Sporter van het jaar zijn zes kandidaten, waaronder twee teams.

Op het Sportgala mogen de sporters en coaches hun stem uitbrengen. Die telt voor 50 procent mee, de andere 50 procent komt van de vakjury onder leiding van Bas van de Goor.