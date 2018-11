Verstappen sluit af met derde plek Abu Dhabi

Max Verstappen heeft het seizoen in de Formule 1 afgesloten met de derde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi. Het was de vijfde podiumplek op rij voor de coureur van Red Bull en zijn elfde van het jaar. De Nederlander moest in de slotfase wel alert blijven om teamgenoot Daniel Ricciardo voor te blijven. De Nederlander schoof in de eindstand van het WK op naar de vierde plaats.

Lewis Hamilton won de laatste race van het seizoen. De Brit van Mercedes, die op circuit Yas Marina al rondreed als wereldkampioen, wist zijn poleposition om te zetten in zijn elfde overwinning van dit seizoen. Sebastian Vettel finishte in zijn Ferrari als tweede.

Verstappen startte als zesde en kwam slecht weg. Hij zakte zelfs even weg uit de top tien, maar begon daarna aan een knappe inhaalrace. Een van de eersten met wie hij het aan de stok kreeg was Esteban Ocon, de Fransman die twee weken geleden voorkwam dat de Limburger kon winnen in Brazilië en die hij na afloop een paar duwen tegen de borst gaf.

Ocon hield de Nederlander flink bezig. De twee haalden elkaar over en weer in en reden op het scherpst van de snede. Verstappen verloste zich uiteindelijk met een gewaagde actie binnendoor van de Force India van Ocon.

Kort daarna kwam wereldkampioen Hamilton voorbij op verse banden, maar Verstappen gunde de Brit van Mercedes geen vrije doortocht naar voren en passeerde hem direct weer op nota bene een recht stuk.

De Limburger rukte vervolgens op naar de tweede plek achter Ricciardo, die zijn laatste race voor Red Bull reed. Maar de Limburger moest na negentien ronden van banden wisselen en keerde terug op de baan als vijfde, achter Hamilton, de Fin Valtteri Bottas van Mercedes en Vettel.

Ricciardo stelde zijn pitstop lang uit, maar hij hield het niet vol vooraan. Na zijn verplichte pitstop zakte de Australiër weg naar de vijfde plaats. Verstappen ging vervolgens op jacht naar Bottas, de man die hij ook nog kon inhalen in het kampioenschap. De Fin was niet opgewassen tegen de rijkunst van de Nederlander. Zelfs een bocht afsnijden hielp niet, het zorgde er voor dat Verstappen nog getergder de aanval zocht.