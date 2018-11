Verstappen: soms maar wat mee geluld

Max Verstappen heeft zijn beste seizoen achter de rug in de Formule 1 met elf podiumplaatsen: twee zeges (Oostenrijk en Mexico), vier tweede plaatsen en vijf derde plaatsen. Hij eindigde in het kampioenschap van de Formule 1 als vierde met 249 punten, twee punten minder dan de Fin Kimi Räikkönen.

,,Hoef ik gelukkig niet naar het gala van de FIA (internationale autosportfederatie). Tenzij dat de taakstraf is die ik nog moet krijgen. Dan ga ik wel”, zei de coureur van Red Bull na zijn derde plaats in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van het jaar.

Verstappen kreeg die straf omdat hij de Fransman Esteban Ocon een paar duwen had verkocht na de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlander was woedend omdat de coureur van Force India hem van de baan tikte terwijl hij de koploper in de race was.

,,Ik ben niet zo veel veranderd. Als coureur heb ik niet echt wat aangepast, maar ik heb buiten de baan wel af en toe mee geluld met iedereen, gewoon om van het gezeik af te zijn. Soms zat het wat tegen en kom je in zo’n negatieve spiraal. In die situaties koos ik ervoor me wat in te houden.”