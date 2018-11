Verstappen zal Alonso missen

Max Verstappen vindt het jammer dat hij nooit echt heeft kunnen duelleren met Fernando Alonso in de Formule 1. Dat zei de Nederlander in Abu Dhabi, waar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen na achttien jaar en meer dan 310 grandprixraces afscheid neemt van de koningsklasse. ,,Natuurlijk hebben we wel een aantal jaren samen gereden, maar ik heb tot mijn spijt nooit echt tegen hem gereden, omdat hij meestal in de achterhoede reed.”

In het jaar dat Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1, was Alonso net overgestapt van Ferrari naar McLaren. In de afgelopen vier jaren bij de Britse renstal kon Alonso nooit om de zege strijden. Vaak ook viel hij uit met technische problemen. De Spanjaard beleefde zijn hoogtijdagen bij Renault, met twee wereldtitels in 2005 en 2006.

,,Ik heb geduelleerd met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, maar nooit met Alonso, terwijl hij juist zo goed was toen ik als jongetje naar de races keek op televisie. Wel leuk dat ik hem nog heb meegemaakt als racer.”