Verwijlen dankbaar na zilver in Bern

Degenschermer Bas Verwijlen heeft een dag na zijn fraaie zilveren medaille bij de wereldbeker in Bern zijn dank uitgesproken aan iedereen die hem steunt. ,,Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn geweest”, liet de 35-jarige Brabander opgetogen weten.

Verwijlen maakte grote indruk in Bern, waar hij in 2015 de wereldbekerwedstrijd op zijn naam schreef. Op weg naar de finale won de drievoudig olympiĂ«r onder anderen van de Zuid-Koreaan Park Sang-young, de regerend olympisch kampioen. In de eindstrijd stond Verwijlen tegen de Japanner Kazuyasu Minobe lange tijd op voorsprong. De Aziatische schermer kwam echter sterk terug (9-9) en mocht zich uiteindelijk op ‘prioriteit’ de winnaar noemen.

Verwijlen wil bij de Olympische Spelen van Tokio 2020 opnieuw van de partij zijn.