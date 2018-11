Duizenden fans onthalen Kroatische tennissers

Duizenden Kroaten hebben maandag in het centrum van Zagreb hun nationale tennisteam onthaald. Aan de hand van kopman Marin Cilic versloeg Kroatië afgelopen weekeinde Frankrijk in de finale van de Daviscup in Lille met 3-1.

De Kroatische tennissers stapten op de luchthaven in een speciale bus. Aangekomen in het centrum vierden ze op een podium op het Ban Jelacic-plein het feestje met hun fans. De tennissers sprongen en dansten terwijl achter hen op een groot scherm beelden werden getoond met de hoogtepunten van de finale.

,,We zijn ongelooflijk blij dat we deze prijs naar Kroatië hebben gebracht. We hebben iedereen laten zien dat we de beste zijn”, aldus Cilic.

Kroatië won één keer eerder de Daviscup. Dat was in 2005, ten koste van Slowakije.