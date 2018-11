Koepka lost Rose weer af op ranglijst golf

Brooks Koepka heeft Justin Rose weer afgelost als aanvoerder van de wereldranglijst golf. De Amerikaan en de Engelsman wisselen al een aantal weken achtereen elkaar af als nummer 1.

De twee golfers kwamen afgelopen week allebei niet in actie, maar door het wegvallen van oude resultaten in de puntentelling was er toch een verschuiving.

Joost Luiten schoof weer enkele posities op en nadert de top honderd. De beste golfer van Nederland steeg van de 110e naar de 106e positie.

Phil Mickelson bereikte een mijlpaal. De 48-jarige Amerikaan won vrijdag in Las Vegas het showduel met Tiger Woods om 9 miljoen dollar. De zege in ‘The Match’ leverde geen punten op voor de ranking, maar hij handhaafde zich wel op de 29e plaats en staat nu precies 25 jaar aaneen in de top vijftig van de wereldranglijst.