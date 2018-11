Nieuwe Duitse club handballer Schagen

Handbalinternational Bobby Schagen wisselt na dit seizoen van club in de Duitse Bundesliga. Hij verlaat in de zomer van 2019 TVB 1898 Stuttgart en verhuist dan naar TBV Lemgo Lippe. De clubs maakten maandag al melding van de transfer. De 28-jarige Schagen heeft voor twee jaar getekend bij Lemgo.

De linkshandige hoekspeler speelt al jaren in Duitsland. Hij maakte in 2009 de overstap van Volendam naar TSV Dormagen. Schagen is ook vaste waarde in het Nederlands mannenteam. Hij was eind oktober nog productief in het tweeluik tegen Letland in de kwalificatiereeks voor het EK van 2020.