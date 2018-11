Ook ticket Choukoud voor EK cross

Khalid Choukoud doet over twee weken ook mee aan de Europese kampioenschappen veldlopen in Safaripark Beekse Bergen. De Haagse atleet eindigde zondag in de Warandeloop als tweede Nederlander op de achtste plaats, enkele tellen achter Michel Butter. Choukoud kreeg maandag te horen dat die prestatie genoeg is om te mogen starten bij de EK.

Nederland verschijnt bij de mannen met vier atleten aan de start. Naast Butter en Choukoud zijn dat Ronald Schröer en Roy Hoornweg. Jip Vastenburg was zondag de beste Nederlandse vrouw bij de Warandeloop en daarmee zeker van een EK-ticket. Ze krijgt op 9 december gezelschap van vier landgenotes: Susan Krumins, Maureen Koster, Jill Holterman en Julia van Velthoven.

Sifan Hassan ontbreekt in de ploeg. De voormalig Europees kampioene cross heeft zich afgemeld omdat ze zich door ziekte niet goed heeft kunnen voorbereiden.