Raptors weer te sterk voor Heat

De basketballers van Toronto Raptors hebben hun leidende positie in de Eastern Conference van de Amerikaanse NBA verstevigd met een zege op Miami Heat: 125-115. Het was al de vijfde keer op rij dat de Raptors sterker waren dan Heat. Kawhi Leonard was topschutter voor de Canadese ploeg met 29 punten.

Sport