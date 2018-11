Stroll test al in Force India

Lance Stroll is nog altijd niet officieel bevestigd als wedstrijdrijder bij het Formule 1-team van Racing Point Force India in 2019, maar de Canadees stapt dinsdag en woensdag wel in de roze bolide van de renstal. Stroll test op circuit Yas Marina in Abu Dhabi de nieuwe banden van Pirelli.

Stroll reed de afgelopen twee seizoenen voor Williams, maar verlaat die renstal. Het ligt voor de hand dat hij teamgenoot wordt van de Mexicaan Sergio Perez bij Force India, omdat zijn vader Lawrence Stroll afgelopen zomer Force India behoedde van de financiƫle ondergang. De steenrijke Stroll is nu mede-eigenaar van het team.

Zoon Stroll beleefde een teleurstellend seizoen bij Williams. Hij vergaarde slechts 6 punten in het kampioenschap en eindigde als achttiende.