Van Gerwen op WK tegen Tabern of Smith

Michael van Gerwen neemt het in december in de tweede ronde van het wereldkampioenschap darts op tegen Alan Tabern of Raymond Smith. De Engelsman en de Australiër zijn maandag bij de loting aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde.

Van Gerwen won het WK in Londen tot dusverre twee keer. De als nummer één geplaatste Brabander is in hetzelfde kwart van het speelschema ingedeeld als zijn landgenoten Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen en Danny Noppert. Van Barneveld, die na het WK van 2019 stopt als darter, treft in de tweede ronde de Engelsman Matthew Edgar of de Litouwer Darius Labanauskas.

Titelverdediger Rob Cross stuit in de tweede ronde op de Nederlander Jeffrey de Zwaan of Nitin Kumar uit India.

Het WK darts van de Professional Darts Corporation (PDC) begint 13 december in Alexandra Palace in Londen. De finale is op nieuwjaarsdag.