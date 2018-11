Bardet: geen Giro, alleen Tour

De Franse wielrenner Romain Bardet richt zich komend jaar volledig op de Tour de France. De 28-jarige klimmer van AG2R La Mondiale overwoog om voor de Franse etappekoers ook de Ronde van Italië te rijden, maar bij nader inzien ziet hij die ‘dubbel’ toch niet zitten.

,,Ik wilde een tijdje ook de Giro rijden en daar heb ik met de teamleiding serieus over gesproken”, zei Bardet dinsdag in skioord Vaujany, waar hij samen met zijn teamgenoten een alternatief trainingskamp heeft belegd. De wielrenners hebben hun fiets even ingewisseld voor de lange latten. ,,We hebben het parcours van de Tour en de Giro uitvoerig bestudeerd en ik zie meer kansen voor mezelf om te schitteren in de Tour.”

Bardet eindigde in de Tour al twee keer op het podium: tweede in 2016, derde in 2017. Dit jaar werd de Fransman zesde. De klimmer rijdt volgend jaar in de aanloop naar de Tour onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné. ,,Wat de Giro betreft is dit slechts uitstel. Ik wil die heel graag een keer rijden.”