Letse atletiekbazin weg om dopingzaak

De voormalige verspringster Ineta Radevica heeft haar functie als voorzitter van de atletiekfederatie in Letland neergelegd. De 37-jarige Letse kwam onlangs in opspraak, omdat ze bij nieuwe analyse van dopingstalen uit 2012 positief werd bevonden op het gebruik van een verboden middel. Radevica ontkent dat ze bewust doping heeft gebruikt, maar vindt wel dat ze gezien de situatie niet langer als voorzitter van de nationale bond kan optreden.

,,De Letse atletiekvereniging staat voor ‘fair play’ en de hoogste ethische normen”, zegt Radevica in een verklaring. ,,Hoewel ik niet opzettelijk doping heb gebruikt, moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en vertrekken.”

De Letse veroverde in 2010 de Europese titel verspringen. Een jaar later pakte ze brons op de WK. Dat werd later zilver toen de nummer 2 werd gediskwalificeerd vanwege doping. Bij de Spelen van 2012 in Londen eindigde de Letse als vierde, slechts 1 centimeter verwijderd van het brons. Radevica beëindigde daarna haar carrière. Sinds vorig jaar was ze voorzitter van de atletiekbond in Letland.