Mick Schumacher zoekt het hogerop

Het Duitse racetalent Mick Schumacher komt in het nieuwe jaar uit in de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1. De negentienjarige zoon van de legendarische Michael Schumacher blijft rijden voor het Prema-Team. Hij verzekerde zich in het afgelopen seizoen van de Europese titel in de Formule 3.

,,Dit is voor mij een logische stap in mijn carrière”, liet Schumacher junior weten. ,,Ik wil mijn rijvaardigheden verbeteren en ook meer ervaring opdoen op technisch gebied.”

Michael Schumacher kreeg bijna vijf jaar geleden een zwaar skiongeluk. Daardoor raakte hij in coma. Sindsdien wordt de zevenvoudige Formule 1-wereldkampioen verpleegd en verzorgd in Zwitserland. Over zijn huidige toestand is vrijwel niets bekend.

,,Mijn vader is mijn idool”, liet Mick Schumacher onlangs weten. ,,Ik wil me altijd vergelijken met de beste piloten en mijn vader was de beste.”