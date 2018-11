Verstappen rijdt laatste rondjes in RB14

Max Verstappen is in Abu Dhabi begonnen aan zijn laatste ‘werkdag’ van 2018 in zijn Red Bull Racing-bolide (RB14). De Nederlandse Formule 1-coureur legde op het Arabische circuit in de ochtendsessie 34 ronden af. Dat deed hij in het kader van een tweedaagse test namens bandenleverancier Pirelli. Daarbij rijden de coureurs volledig in dienst van de bandendistributeur.

Alle raceteams zijn daarbij verplicht, zo meldt Verstappen.nl, om dezelfde auto te gebruiken als waarmee afgelopen zondag de laatste Grand Prix in Abu Dhabi werd verreden. Dit om te voorkomen dat er allerlei nieuwe onderdelen, alvast voor 2019, worden uitgeprobeerd. Verstappen eindigde bij die afsluitende race als derde, met wereldkampioen Lewis Hamilton als winnaar.

De Fransman Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zal woensdag de plaats van de Nederlander innemen.