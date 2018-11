Atlete Schippers verder met coach Bennema

Atlete Dafne Schippers gaat definitief verder met Bart Bennema als haar coach. De Atletiekunie liet woensdag weten dat Bennema de komende jaren de coaching van de sprinters (100 m en 200 m) gaat doen. Schippers maakt deel uit van deze selectie.

Eerder trainde ze al van 2008 tot 2016 bij Bennema. Dat leidde onder meer tot haar eerste wereldtitel, op de 200 meter in 2015. ,,Ik ben heel erg blij met de hernieuwde samenwerking”, zei Schippers. ,,We kennen elkaar goed, weten wat we aan elkaar hebben en samen zien we de toekomst met alle vertrouwen tegemoet. Ik kijk er naar uit om een mooi vervolg te geven aan de fijne samenwerking die we altijd hebben gehad.”

De laatste tijd trainde Schippers met Rana Reider, die onlangs echter om persoonlijke redenen terugkeerde naar de Verenigde Staten.

Hoofdcoach Charles van Commenée: ,,De sprinters hebben nu duidelijkheid over de route die loopt naar de WK 2019 in Doha en de Olympische Spelen het jaar erna in Tokio. We streven ernaar spoedig een structurele oplossing te hebben voor de andere atleten, onder wie 400 meter loper Liemarvin Bonevacia. Tot die tijd blijft Bart ook de regie voeren over hun trainingsprogramma met ondersteuning van de andere bondscoaches.”

De atleten, bondscoaches en Van Commenée zijn momenteel op trainingsstage in het Turkse Belek. Afgezien van Schippers behoren ook atleten als Churandy Martina, Jamile Samuel en Nadine Visser tot de groep van Bennema.