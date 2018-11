Darter De Zwaan opent WK in Londen

Darter Jeffrey de Zwaan heeft de eer om het komende WK in Londen te openen. De 22-jarige Zuid-Hollander speelt op donderdagavond 13 december de eerste partij, tegen Nitin Kumar uit India. De winnaar mag het later op de avond in de tweede ronde opnemen tegen titelverdediger Rob Cross uit Engeland.

Jan Dekker komt ook in actie op de eerste avond. Hij treft met Lisa Ashton een van de vrouwelijke deelnemers. De 48-jarige Britse werd al vier keer wereldkampioene bij de BDO-bond.

Michael van Gerwen verschijnt op zaterdag 15 december voor het eerst op het podium in Alexandra Palace. De tweevoudig wereldkampioen en halvefinalist van afgelopen jaar treft Alan Tabern of Raymond Smith. Raymond van Barneveld begint maandag 17 december aan zijn voorlaatste WK. De finale is op nieuwjaarsdag. De prijzenpot bestaat uit een recordbedrag van 2,5 miljoen pond, omgerekend 2,8 miljoen euro. De winnaar ontvangt naast de Sid Waddell-trofee een bedrag van ruim 560.000 euro.