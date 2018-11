Dirkse van den Heuvel stopt bij Oranje

De aanvoerster van het Nederlands vrouwenhockeyteam stopt ermee. Carlien Dirkse van den Heuvel heeft besloten per direct een punt achter haar interlandcarrière te zetten. Ze speelde 203 wedstrijden voor Oranje. De finale van het WK in Londen afgelopen zomer, waar Nederland met dominant spel de wereldtitel veroverde, was haar laatste interland.

,,Als ik terugkijk op mijn carrière ben ik trots, maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Het is mooi geweest”, zegt de 31-jarige middenvelder van SCHC uit Bilthoven op de website hockey.nl. Dirkse van den Heuvel gaat zich vanaf nu meer wijden aan haar baan als fysiotherapeute.

Dirkse van den Heuvel hakte de knoop al door vóór het toernooi om de Champions Trophy en deelde haar besluit met bondscoach Alyson Annan. Die nam haar om die reden al niet mee naar de laatste editie van het landentoernooi eerder deze maand in China, dat Nederland voor de zevende keer won.

De geboren Brabantse debuteerde op 17 mei 2008 tijdens Nederland-Duitsland op de Champions Trophy in Mönchengladbach. Ze speelde vervolgens 203 interlands, maakte 28 doelpunten, boekte 162 zeges en verloor slechts 13 keer. Na elk groot toernooi waaraan Dirkse van den Heuvel met Oranje deelnam, ging ze met een medaille naar huis. Liefst negen keer was de kleur goud, waaronder twee keer op een WK (2014 en 2018) en een keer bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

,,Ik had echt nooit gedacht dat ik tien jaar in Oranje zou zitten en meer dan 200 interlands zou spelen. Zo’n speler ben ik niet, vond ik. Na een paar jaar heb ik dat wel gezien. Maar ik vond het veel te leuk. De beginjaren zijn heel relaxed, dan hockey je alleen en ben je er verder niet zo mee bezig. Pas later kreeg ik een andere rol, meer verantwoordelijkheid, mocht ik meepraten en meedenken over de tactiek. Die ontwikkeling en uitdaging vond ik fijn.”