Handballer Baijens van Flensburg naar Lemgo

Handballer Dani Baijens verruilt de Duitse handbalkampioen SG Flensburg per direct voor TBV Lemgo. De 20-jarige Nederlandse international heeft een contract tot en met juni 2021 ondertekend. De club uit Lemgo, in de buurt van Bielefeld, probeert hiermee de blessuregolf binnen het team op te vangen.

Baijens was vooraf aan het seizoen 2017-2018 naar Flensburg overgekomen vanuit Volendam. Bij Flensburg speelde hij één seizoen in de opleidingsploeg en speelde hij dit jaar in het eerste elftal.

Handbalinternational Bobby Schagen liet eerder deze week al weten dat hij volgend seizoen actief zal zijn bij Lemgo. Hij verlaat in de zomer van 2019 TVB 1898 Stuttgart en verhuist dan naar TBV Lemgo