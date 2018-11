Feuz wint in Beaver Creek, Dressen crasht

De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft de afdaling in het Amerikaanse Beaver Creek gewonnen. De 31-jarige skiër bleef zijn landgenoot Mauro Caviezel en de Noor Aksel Lund Svindal nipt voor.

Feuz kwam tot een tijd van 1.13,59 en was daarmee zeven honderdsten van een seconde sneller dan Caviezel. Svindal zat daar weer een honderdste achter. De Oostenrijker Max Franz, winnaar van de eerste afdaling een week eerder in Lake Louise, werd elfde.

De Duitse skiër Thomas Dressen kwam zwaar ten val op de piste in Beaver Creek. De 25-jarige Duitser, vorig jaar winnaar van de beroemde afdaling in Kitzbühel, ging met meer dan 100 kilometer per uur onderuit en gleed in de vangnetten. Dressen, die het uitschreeuwde van de pijn, werd op de piste behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt rekening gehouden met een knieblessure.