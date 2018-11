Gebutst lichaam houdt Groot niet tegen

De vele beuken op haar lijf beginnen langzaamaan hun tol te eisen bij Nycke Groot. ,,Het lichaam takelt wel wat af, maar stoppen met handbal is nog niet aan de orde’’, zegt de beste speelster van het Nederlands team. Ze zou graag nog de Olympische Spelen van 2020 in Tokio willen meemaken. ,,Dat is wel een ultiem doel ja. Dus ga ik sowieso nog wel twee jaar door’’, zegt de 30-jarige spelmaker van Oranje aan de vooravond van het EK in Frankrijk.

Groot heeft de recente successen van de handbalsters allemaal meegemaakt. Sterker nog, de geboren Alkmaarse speelde een cruciale rol in het team dat zilver won op het WK van 2015, vierde werd op de Spelen van Rio, weer zilver pakte op het EK van 2016 en een jaar geleden brons behaalde op het WK in Duitsland.

Vier zware toernooien met Oranje en tussendoor handbal op Europees topniveau bij het Hongaarse Györ, de club waarmee ze de afgelopen twee jaar de Champions League won. Het is haar niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Je krijgt nogal eens een beuk in onze sport. Vorig seizoen raakte ik twee keer geblesseerd aan mijn bovenbeen. Helaas ook vlak voor het WK, waar we brons haalden terwijl we niet goed speelden. Op vechtlust hebben we er toen onwijs veel uit gehaald.’’

Groot is nu wel fit, maar het Nederlands team zit in een dipje, zoals ze het zelf noemt. Het wegvallen van de cirkelspeelsters Danick Snelder (blessure) en Yvette Broch (gestopt) zal zich laten voelen. ,,We willen altijd voor goud gaan, maar de vraag is wel hoe realistisch dat nu is. We zijn twee van de beste speelsters van de wereld kwijt. Met Yvette en Danick zaten er automatismen in het spel en die gaan we missen. Het is voor de bondscoach een flinke puzzel geweest de juiste keuzes te maken, want we zijn in Nederland niet gezegend met de bakken talent waar landen als Noorwegen, Frankrijk en Denemarken uit kunnen putten.”

Met vier jonge debutantes reist Oranje af naar Montbéliard, waar zaterdag Hongarije de eerste tegenstander is. Merel Freriks, Dione Housheer, Delaila Amega en Rinka Duijndam zijn de nieuwelingen. ,,Ze hebben heel veel potentie. Het is goed voor hun ontwikkeling om zo’n toernooi mee te spelen”, zegt Groot, die door het ontbreken van Snelder is gepromoveerd tot aanvoerster. ,,Ik heb altijd al maximale verantwoordelijkheid genomen en heb nu niet het idee dat ik me nog meer moet bewijzen. Er komt een andere rolverdeling in het team en ik zal de nieuwe meiden bij wie de druk wat hoger ligt, moeten ontlasten. Dat betekent vooral goed blijven communiceren.”