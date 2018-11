De tuchtcommissie van de internationale hockeyfederatie FIH heeft de Chinese keepster Li Dongxiao voor een jaar geschorst wegens het overtreden van de anti-dopingregels.

De 31-jarige Dongxiao testte in mei van dit jaar tijdens de Aziatische Champions Trophy positief op het middel sibutramine, een middel om overgewicht tegen te gaan. De Chinese, die met haar land deelnam aan de Olympische Spelen van 2016, is niet in beroep gegaan.