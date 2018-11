De BeNe Ladies Tour start volgend jaar met een proloog in Utrecht. Ook in 2020 is de provinciehoofdstad startplaats van de korte etappekoers voor wielrensters, meldde de organisatie. Het parcours van de korte tijdrit loopt door stadsdeel Leidsche Rijn.

De BeNe Ladies Tour wordt in 2019 verreden van 18 tot en met 21 juli. Marianne Vos won de laatste twee edities.