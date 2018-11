Schaatsbond laat verdwenen koffertje rusten

Schaatsbond KNSB laat de affaire over het gestolen koffertje met de urinemonsters van voormalig coryfeeën Yvonne van Gennip en Ria Visser rusten. De Volkskrant en Andere Tijden Sport onthulden vrijdag dat de KNSB in 1985 de diefstal verzweeg uit vrees voor een dopingschandaal.

,,Of het waar is wat in het artikel wordt gesuggereerd, valt niet meer te achterhalen. Documentatie is – voor zover ons bekend – niet meer aanwezig. Degenen die het weten kunnen, is om een reactie gevraagd. Zij hebben duidelijk aangegeven dat zij zich nooit met doping hebben ingelaten”, aldus een woordvoerder van de bond.

Volgens een reconstructie van de Volkskrant en het NPO-programma verdween het bewuste koffertje op de slotdag van het EK schaatsen uit het dopinglab van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Het vermoeden bestaat dat toenmalig bondsarts Rob Pluijmers had geëxperimenteerd met anabole steroïden en om die reden af wilde van de monsters.

,,Het is 33 jaar geleden, iedereen die er indertijd binnen de KNSB bij betrokken kan zijn geweest, werkt hier allang niet meer. Huidig bestuur en directie kunnen moeilijk verantwoordelijkheid dragen voor besluiten van toen.”

De Nederlandse Dopingautoriteit meldde in de Volkskrant dat de betrokkenen niet hoeven te vrezen voor consequenties omdat de feiten zijn verjaard.