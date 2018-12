Goud Büchli op keirin in Berlijn

Matthijs Büchli heeft bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Berlijn het sprintonderdeel keirin gewonnen. Hij was de snelste in de finale met zes man en greep het goud na een ultieme versnelling van dik 68 kilometer per uur. De Australiër Matthew Glaetzer behaalde het zilver en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang greep het brons. Harrie Lavreysen eindigde als zesde.

Theo Bos pakte een bronzen medaille op de kilometer tijdrit met een tijd van 1.00,868. Hij gaf 0,223 seconde toe op de winnaar, Joachim Eilers uit Duitsland (1.00,645). De Fransman Quentin Lafargue reed naar het zilver in 1.00,660. Sam Ligtlee belandde net naast het podium, vierde in 1.01,233.