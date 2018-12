Groener stunt met Duitse handbalsters

Henk Groener heeft een sensationele entree gemaakt op het EK handbal voor vrouwen als bondscoach van Duitsland. De voormalige bondscoach van Nederland leidde de Duitse ploeg in de Franse stad Brest naar een stuntzege op titelverdediger Noorwegen. Na 60 minuten was de eindstand 33-32 in het voordeel van Duitsland, waar liefst zes speelsters hun EK-debuut maakten.

Groener nam afscheid van Oranje na de Olympische Spelen van 2016 in Rio, waar hij vierde werd. Het jaar daarvoor veroverde hij zilver met de handbalsters op het WK in Denemarken. Het ongenaakbare Noorwegen stond een gouden plak in de weg.

Noorwegen is dé handbalgrootmacht in Europa. Zes van de laatste zeven EK’s veroverde de Scandinavische ploeg de titel. Maar in de openingswedstrijd van het EK in Frankrijk ging het mis tegen een ploeg die geen ontzag toonde en brutaal de aanval zocht. Ina Grossmann en Emily Bölk waren de topschutters in de formatie van Groener met ieder vijf treffers.