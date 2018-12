Handbalsters openen EK met zege op Hongarije

De Nederlandse handbalsters zijn het EK in Frankrijk voortvarend begonnen. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen verdiende twee belangrijke punten door in Montbéliard Hongarije te verslaan met 28-25.

Oranje begon stroef aan het eerste groepsduel met de op papier gelijkwaardige tegenstander, die het dit jaar ook al twee keer in de kwalificatiereeks was tegengekomen. Bij rust was de stand 11-11. In de tweede helft liep het ineens een stuk soepeler bij de nummer twee van het vorige EK. De ploeg nam geleidelijk aan Hongarije in de tang en nam afstand in de laatste vijf minuten. Kelly Dulfer was in de slotminuten op dreef vanaf de cirkel met twee doelpunten. Laura van der Heijden was topschutter met zes goals.

Het was al de 45e ontmoeting tussen de twee landen. In 1970 leed Nederland de eerste van veertig nederlagen tegen de sterke Oost-Europese ploeg. Pas de laatste jaren wist Oranje een aantal keren te winnen, onder meer in maart van dit jaar in de kwalificatiereeks voor het EK.

Dulfer op de cirkel bleek een goede keuze van Thomsen. Door het ontbreken van Danick Snelder (blessure) en Yvette Broch (gestopt) moest de Deense bondscoach een creatieve oplossing vinden voor de belangrijke positie in de punt van de aanval. De 1,86 meter lange Dulfer, meestal een betrouwbare post in de dekking, voldeed ook in aanvallend opzicht. Ze scoorde in totaal vijf keer.

In de eerste helft was er nog geen flitsend spel te zien bij Oranje. Spelmaker Nycke Groot kreeg weinig ruimte. Niet zo vreemd, want Groot speelt voor de Hongaarse topclub Györ en haar speelstijl is dus bekend bij de opponent. Maar in de tweede helft kwam de Nederlandse ploeg los. Groot kreeg meer vat op het spel en de snelheid werd verhoogd. Lois Abbingh begon te scoren én routinier Van der Heijden bewees haar waarde. Nederland sloeg toe in een fase waarin de ploeg met twee speelsters meer in het veld stond. Oranje liep uit van 22-22 naar 26-22 en die klap kwam Hongarije niet meer te boven.

Spanje is maandag de tweede tegenstander in de groep van vier, waarvan de eerste drie naar de tweede ronde gaan. De punten uit de groepsfase gaan dan mee.