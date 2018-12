Hockeyers beginnen uitstekend aan WK in India

Nederland is uitstekend begonnen aan het WK hockey in India. Oranje won op de vierde toernooidag met grote cijfers van Maleisië, de ploeg van bondscoach Roelant Oltmans. De huidige nummer vier van de wereld zegevierde met 7-0. De treffers kwamen op naam van Jeroen Hertzberger (drie), Mirco Pruyser, Mink van der Weerden, Thierry Brinkman en Robbert Kemperman. De laatste speelde in Bhubaneswar zijn tweehonderdste interland.

Nederland speelt woensdag in de tweede groepswedstrijd tegen rivaal Duitsland. Beide landen azen op de groepswinst. Alleen de poulewinnaar plaatst zich bij het WK direct voor de kwartfinales, de nummers twee en drie gaan naar een tussenronde.

Oltmans (64) is amper twee maanden werkzaam als bondscoach van Maleisië, de nummer twaalf van de wereld. Hij vertrok in september als bondscoach van Pakistan. De oud-bondscoach van Oranje (vrouwen en mannen) moet zijn nieuwe werkgever naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 leiden.

Nederland maakte vanaf de beginfase een scherpe indruk. Caldas had vooraf Maleisië een ,,zeer linke” tegenstander genoemd. Oranje liet zich echter niet verrassen. Het scorend vermogen bleek groot aan Nederlandse kant, mede dankzij het soms roekeloze verdedigen bij Maleisië.

Hertzberger opende de score met een schot, dat hij met de (onreglementaire) bolle kant van de stick leek te produceren. Na een uitvoerige bestudering van de tv-beelden door de videoarbiter werd de treffer van de 32-jarige aanvaller goedgekeurd.

Doelman Pirmin Blaak, eindelijk eerste keus bij Oranje, verrichtte zijn enige grote redding vlak voor het einde van het eerste kwart. Hij keerde een strafcorner van Maleisië. Vanaf het tweede kwart domineerde Nederland op alle fronten. Pruyser rondde een fraaie aanval af (2-0) waarna Hertzberger eveneens technisch bekwaam tot scoren kwam (3-0). Van der Weerden (strafcorner), jubilaris Kemperman (intikker), Brinkman (rebound strafcorner) en de trefzekere Hertzberger (backhand) voerden de score verder op.