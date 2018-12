Naam Force India verdwijnt uit Formule 1

De naam Force India verdwijnt voorgoed uit de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft bevestigd dat Racing Point vanaf 2019 de officiële naam is van het team, dat met de coureurs Sergio Pérez en Lance Stroll zal rijden.

Force India deed in 2007 zijn intrede in de koningsklasse van de autosport. De Indiase magnaat Vijay Mallya kocht destijds het team Spyker op en fungeerde ook jarenlang als teambaas. Deze zomer raakte Force India in grote financiële problemen, mede doordat de flamboyante eigenaar niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. De Indiase autoriteiten willen Mallya vervolgen voor fraude; hij zou na het faillissement van zijn eigen luchtvaartmaatschappij Kingfisher in 2012 nog zo’n 1,3 miljard euro verschuldigd zijn aan Indiase banken.

Lawrence Stroll, de steenrijke vader van coureur Lance, bracht redding en nam de bijna failliete boedel over. De renstal heette vanaf de Grote Prijs van België tot het einde van dit seizoen nog Racing Point Force India, maar volgend jaar is het einde verhaal voor Force India.