Pauwels profiteert van absentie toppers

Bij afwezigheid van de toppers heeft Kevin Pauwels de tweede wedstrijd van de Soudal Classics op zijn naam geschreven. De 34-jarige Belg, die voor het eerst sinds 2016 weer eens een veldrit won, was in Hasselt een klasse apart en liet Jens Adams ver achter zich.

Corné van Kessel, die vorig jaar won in Hasselt, eindigde nu als zesde. David van der Poel werd zevende.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Toon Aerts ontbraken in Hasselt vanwege een trainingskamp. Ook Laurens Sweeck, die de eerste wedstrijd in de Soudal Classics had gewonnen, was niet van de partij.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Belgische Ellen Van Loy.