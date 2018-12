Skiër Franz wint super-G in Beaver Creek

De Oostenrijkse skiër Max Franz heeft de super-G om de wereldbeker in het Amerikaanse Beaver Creek gewonnen. Hij klokte op de piste in de Rocky Mountains van Colorado, waar het zicht door sneeuwval enigszins beperkt was, een tijd van 1.01,91. De Zwitser Mauro Caviezel eindigde als tweede met een tijd van 1.02,24. De Noorse vedette Aksel Lund Svindal werd derde in 1.02,32.

Franz, die eerder deze winter de afdaling in Lake Louise won, klom door zijn zege in Beaver Creek naar de eerste plaats in de stand van de algemene wereldbeker.