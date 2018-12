Hoogland klaar op sprint, Büchli verder

Jeffrey Hoogland heeft zijn status als Europees kampioen sprint bij de wereldbekerwedstrijden van Berlijn niet waar kunnen maken. De baanrenner uit Nijverdal strandde in de achtste finales tegen de Brit Joseph Truman. Hoogland had vrijdag nog met Nils van ’t Hoenderdaal en Harrie Lavreysen het onderdeel teamsprint gewonnen.

Matthijs Büchli, die bij de wedstrijden in Berlijn uitkomt namens Beat Cycling, drong door tot de halve finales. De Noord-Hollander, zaterdag al winnaar op keirin, versloeg in de kwartfinales de Tsjech Pavel Keleman. Büchli treft in de halve finales de Pool Mateusz Rudyk.

Sam Ligtlee verloor in de eerste ronde van de Litouwer Vasilijus Lendel.