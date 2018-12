Na goud nog zilver voor baanrenner Büchli

Baanrenner Matthijs Büchli heeft bij de wereldbekerwedstrijden van Berlijn het zilver gepakt op de sprint. De Noord-Hollander verloor in de finale in twee heats van de Australische wereldkampioen Matthew Glaetzer. Büchli, die in de wereldbeker uitkomt namens Beat Cycling, had zaterdag al het goud gepakt op het onderdeel keirin.

Büchli, toch vooral een keirinspecialist, was enigszins verrast over zijn optreden zondag. ,,Normaal ben je leeg op zo’n laatste dag. Ik wilde het hem moeilijk maken, dat is gelukt”, vertelde hij bij de NOS. Glaetzer kent hij al uit zijn juniorentijd. ,,Hij is een krachtmens pur sang. Het verschil was vroeger groter. Ik word nog steeds beter.”

Laurine van Riessen, net als Büchli uitkomend voor Beat Cycling, pakte op de slotdag het goud op keirin. Van Riessen klopte in de sprint de Duitse Emma Hinze en de Japanse Yuka Kobayashi. Shanne Braspennincx, wel namens Nederland, finishte als vierde. Op de openingsdag hadden Jeffrey Hoogland, Nils van ’t Hoenderdaal en Harrie Lavreysen de Nederlandse equipe van kersvers bondscoach Hugo Haak al het goud bezorgd op de teamsprint.

Jan Willem van Schip voegde daar op zondag een bronzen medaille op het omnium aan toe. De nummer twee van het WK-omnium in Apeldoorn begon met winst op het onderdeel scratch, verloor wat terrein op de temporace (elfde) maar maakte dat goed op de afvalkoers: tweede. Op de afsluitende puntenkoers bevestigde de Australiër Sam Welsford met winst zijn overheersing. In het eindklassement liet hij de Spanjaard Albert Torres en Van Schip achter zich.

Elis Ligtlee eindigde bij haar rentree in de wereldbeker als vierde op de 500 meter tijdrit. Zaterdag was ze in het sprinttoernooi uitgeschakeld in de kwartfinales. Ligtlee, de olympisch kampioene op keirin van 2016, kampte lang met fysieke klachten. In Berlijn kwam ze tot een tijd van 33,828. De Oekraïense Olena Starikova won met een tijd van 33,210 het niet-olympische onderdeel. De Duitse Miriam Welte pakte het zilver, de Russische Daria Sjmeleva het brons.