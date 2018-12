Titelgevecht Fury en Wilder eindigt onbeslist

De titanenstrijd om de WBC-wereldtitel tussen Deontay Wilder en zijn Britse uitdager Tyson Fury is zaterdagavond onbeslist geëindigd. Fury had het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat.

De drie juryleden waren daarom verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten.

Wilder (33) was teleurgesteld. ,,Met twee knockdowns heb ik het gevecht echt gewonnen”, zei hij. In de negende ronde kwam Fury (30) snel overeind, maar toen hij in de elfde ronde opnieuw neerging, krabbelde hij pas op de laatste tel op.

Fury was vergevingsgezinder. ,,Wij zijn de beste twee zwaargewichten op de wereld”, zei hij. Hij wil de wedstrijd zeker overdoen. ,,De Gypsy King is terug”, luidde het zelfverzekerd. De Brit is sinds juni terug in de ring na zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief en gebruikte alcohol en andere drugs.