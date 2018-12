Van Kessel wint Zilvermeercross

Veldrijder Corné van Kessel heeft de Zilvermeercross in Mol op zijn naam geschreven. De 27-jarige Nederlander won solo op het zand rond het Zilvermeer. Achter Van Kessel reden ploeggenoten Jim Aernouts en Thijs Aerts naar de andere twee podiumplekken.

Met nog ruim drie ronden te gaan, reed Van Kessel weg uit een kopgroep van vier. David van der Poel, de winnaar van vorig jaar, kon in de achtervolging geen vuist maken tegen de ploeggenoten van Van Kessel. Mathieu van der Poel, Toon Aerts en Wouter van Aert ontbraken in Mol.

Bij de vrouwen ging de zege naar Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene was in een sprint met twee sneller dan haar landgenote Laura Verdonschot. Inge van der Heijden pakte de derde plaats.