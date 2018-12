Van Schip pakt brons op omnium

Jan Willem van Schip heeft bij wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Berlijn het brons veroverd op het olympische onderdeel omnium. De Nederlander miste bij de eerste WB-wedstrijd van dit seizoen, in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, nog net het podium. Eerder dit jaar had Van Schip bij de WK in Apeldoorn nog het zilver gepakt.

Van Schip begon met winst op het onderdeel scratch, verloor wat terrein op de temporace (elfde) maar maakte dat goed op de afvalkoers: tweede. Op de afsluitende puntenkoers bevestigde de Australiër Sam Welsford met winst zijn overheersing. In het eindklassement liet hij de Spanjaard Albert Torres en Van Schip achter zich.